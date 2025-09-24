Ефимов: на севере Москвы одновременно строят 18 домов для реализации программы реновации

Всего в них возведут более 6,4 тысячи комфортных квартир

В шести районах Северного административного округа Москвы продолжается строительство 18 новостроек для нужд программы реновации. Жилые комплексы возводят в местах с развитой инфраструктурой, вблизи социально-значимых объектов и станций метро, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В Тимирязевском и Дмитровском районах одновременно возводят по пять новостроек, в Коптеве – четыре, в Бескудниковском – две, а в Головинском – одну. Еще один жилой комплекс строят в Савеловском районе – он станет первым в районе домом по программе реновации", – отметил Ефимов.

Заммэра также указал, что вся прилегающая к домам территория будет благоустроена: там появятся деревья, кустарники, газоны и цветники.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что на севере Москвы оборудуют более 6,3 тысячи квартир, из которых 89 будут предназначены для граждан малой мобильности. Общий размер жилплощади превысит 360 тысяч квадратов.

"В квартирах выполнят улучшенную отделку, установят двери, необходимую сантехнику и светильники, остеклят лоджии. Во дворах новостроек оборудуют детские и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием, а также зоны отдыха. Все пространство будет обустроено по принципу безбарьерной среды для удобного доступа в подъезды всех жильцов, включая маломобильных граждан", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Контроль за строительством домов осуществляет Мосгосстройнадзор, сотрудники которого провели 92 выездные проверки на 13 площадках. Каждую новостройку возводят возводят из высококачественных материалов по современным технологиям, учитывающим показатель энергоэффективности, в полном соответствии со стандартами программы реновации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как программа реновации меняет московские районы.