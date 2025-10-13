Ефимов: в ЮЗАО жители 96 домов получили документы на новые квартиры по программе реновации

Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Старые дома демонтируют, чтобы на их месте появились современные новостройки, объекты инфраструктуры и общественные пространства

Программа реновации была утверждена в Москве в августе 2017 года. С тех пор многие москвичи уже переехали в новые дома. В частности, в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) обладателями квартир в новостройках стали жители 96 ветхих домов. При этом большинство расселенных зданий уже демонтировано, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Переселение по программе реновации на юго-западе Москвы началось летом 2018 года. За это время оформление документов на равнозначные квартиры в новостройках округа завершили жители 96 старых домов, это свыше 17,6 тысячи горожан. Сейчас более 80% освобожденных зданий уже демонтировано. На их месте город возводит жилые комплексы для других участников программы реновации или использует землю для строительства объектов инфраструктуры",

– рассказал Владимир Ефимов.

Такой подход к градостроительству способствует формированию гармоничной городской среды. В новых ЖК, помимо жилой недвижимости, сразу отводится место для размещения магазинов, ресторанов, аптек, детских и спортивных центров. В частности, на первых этажах новостроек предусмотрены помещения для салонов красоты, пунктов выдачи заказов, бытовых сервисов, медицинских услуг и прочих объектов, важных для комфортной жизни горожан.

Все проекты новых жилых комплексов, строящихся в рамках программы реновации, создаются с учетом принципов безбарьерной среды. Перед сдачей объекта в эксплуатацию территорию вокруг благоустраивают и озеленяют. Во дворах обустраивают детские и спортивные площадки, зоны для тихого отдыха.

Как отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, с оформлением документов при переезде участникам программы реновации помогают сотрудники Департамента городского имущества. В частности, в ЮЗАО они работают в центрах информирования по переселению, которые открываются на первых этажах новостроек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о девяти новых площадках, где будут построены дома по программе реновации. Две из них – на месте старых домов, жители которых уже переехали в современные квартиры с удобной планировкой.

