Ефимов: жилье для программы реновации построят по проекту КРТ в Нагорном районе

Новостройки появятся на участке рядом со станцией метро "Варшавская"

Несколько новых жилых домов для реализации программы реновации появится в Нагорном районе Южного административного округа. Их построят на участке возле станции метро "Варшавская" Большой кольцевой линии метро, который будет реорганизован в рамках комплексного развития территорий. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект будущего решения уже опубликован на сайте столичного правительства. Ожидается, что на участке в 1,63 гектара возведут жилые дома общей площадью более 42 тысяч квадратных метров.

"На первых этажах будущих новостроек разместятся предприятия малого бизнеса. Финальным этапом работ станет благоустройство и озеленение прилегающей территории с последующим обустройством детских и спортивных площадок, а также зон отдыха и локальной улично-дорожной сети", – пояснил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что благодаря строительству новых ЖК жильем будут обеспечены примерно 900 москвичей. Общая площадь квартир в новостройках составит около 24,8 тысячи квадратных метров.

"Рядом есть необходимая для комфортной жизни инфраструктура: школы, поликлиники, кинотеатр. Транспортную доступность обеспечит станция “Варшавская” Большой кольцевой линии метро и находящийся на противоположной стороне от домов одноименный остановочный пункт Павелецкого направления Московской железной дороги", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В настоящее время на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. Реализуется программа по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.