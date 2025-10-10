Ефимов объявил о начале переселения жителей по программе реновации в ЖК на Тайнинской улице

Всего в районе планируют расселить 68 старых жилых зданий

Порядка 150 жителей дома старого жилого фонда на Осташковской улице приступили к переселению в новый ЖК по программе реновации. Многоквартирный дом, построенный по современным стандартам, располагается на Тайнинской улице, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам чиновника, в этом году около 520 человек из трех старых домов начали осматривать новые квартиры для переезда в Лосиноостровском районе.

"Помимо новостройки на улице Тайнинской, город передал для участников программы реновации жилой комплекс на улице Изумрудной. Всего в этом районе по программе реновации планируют переселить около 12,2 тысячи москвичей из 68 старых домов", – пояснил Ефимов.

Первые предложения равнозначного жилья начали поступать жителям пятиэтажки на Осташковской улице еще в конце августа, а к 17 сентября они начали постепенно определяться с выбором. Это произошло после открытия Центра информирования на первом этаже нового ЖК.

"Его сотрудники помогают оформить документы на новое жилье и отвечают на вопросы, связанные с переселением. Выбрать удобную дату и время осмотра москвичи могут онлайн при помощи суперсервиса "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru или по телефону, указанному в уведомлении о начале переселения", – отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Всего в новостройке на Тайнинской улице предусмотрено 84 квартиры, чья общая площадь составляет порядка 5 тысяч квадратных метров. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что ЖК строили с учетом принципов безбарьерной среды для удобства маломобильных граждан. На первом этаже здания в будущем смогут открыться объекты социально-бытового назначения в специально предусмотренных помещениях.

"Для того чтобы переселение участников программы реновации было комфортным, город бесплатно предоставляет грузчиков и транспорт. Услугу “Помощь в переезде” можно заказать самостоятельно на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили девять новых площадок.