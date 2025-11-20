Ефимов сообщил о новом проекте по развитию кинопарка "Москино" в ТиНАО

На территории появятся тематический парк, кинотеатры и другие объекты

Кинопарк "Москино" продолжает развиваться и создавать инфраструктуру, востребованную как среди работников киноиндустрии, так и посетителей. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, сейчас в процессе подготовки находится проект планировки территории для строительства новых объектов кинопарка в ТиНАО.

"На земельном участке площадью более 1,5 тысячи гектаров планируется возведение различной тематической инфраструктуры. В кинопарке, в частности, появятся центры экстремальных видов спорта, экскурсионное бюро, туристско-информационный центр, тематический парк, музеи, кинотеатры и другие объекты",

– поделился подробностями Владимир Ефимов.

Важно, что благодаря проекту в Краснопахорском районе Троицкого округа появится инфраструктура, востребованная как профессионалами киноиндустрии, так и гостями парка, а прилегающая территория получит дополнительный импульс к развитию. По предварительным расчетам, реализация данного проекта приведет к увеличению рабочих мест в общественно-деловой сфере до 12 775, а в сфере производства кино – почти до 12 тысяч.

При этом, как отметила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская, само расположение кинокластера позволяет использовать преимущества его удаленности от городской застройки, с одной стороны, с доступностью современной инфраструктуры, с другой. Соответствующее распоряжение опубликовано на mos.ru.

"При разработке проекта планировки будут учтены все градостроительные аспекты для грамотного размещения производственных и вспомогательных объектов кластера, необходимых для функционирования такой большой территории", – подчеркнула Княжевская.

Кинопарк "Москино" был открыт в сентябре 2024 года. Он входит в московский кинокластер, который развивается в рамках проекта мэра "Москва – город кино". На данный момент в кинопарке уже созданы 34 площадки с натурными декорациями, шесть павильонов и шесть объектов инфраструктуры, в том числе "Брестская крепость", "Шахты", "Витебский вокзал", "Европейский город", "Соборная площадь", "Рейхстаг" и пр.