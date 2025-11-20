Ефимов сообщил о новом проекте по развитию кинопарка "Москино" в ТиНАО

Ефимов сообщил о новом проекте по развитию кинопарка "Москино" в ТиНАО
Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
На территории появятся тематический парк, кинотеатры и другие объекты

Кинопарк "Москино" продолжает развиваться и создавать инфраструктуру, востребованную как среди работников киноиндустрии, так и посетителей. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, сейчас в процессе подготовки находится проект планировки территории для строительства новых объектов кинопарка в ТиНАО.

"На земельном участке площадью более 1,5 тысячи гектаров планируется возведение различной тематической инфраструктуры. В кинопарке, в частности, появятся центры экстремальных видов спорта, экскурсионное бюро, туристско-информационный центр, тематический парк, музеи, кинотеатры и другие объекты",

– поделился подробностями Владимир Ефимов.

Важно, что благодаря проекту в Краснопахорском районе Троицкого округа появится инфраструктура, востребованная как профессионалами киноиндустрии, так и гостями парка, а прилегающая территория получит дополнительный импульс к развитию. По предварительным расчетам, реализация данного проекта приведет к увеличению рабочих мест в общественно-деловой сфере до 12 775, а в сфере производства кино – почти до 12 тысяч.

При этом, как отметила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская, само расположение кинокластера позволяет использовать преимущества его удаленности от городской застройки, с одной стороны, с доступностью современной инфраструктуры, с другой. Соответствующее распоряжение опубликовано на mos.ru.

"При разработке проекта планировки будут учтены все градостроительные аспекты для грамотного размещения производственных и вспомогательных объектов кластера, необходимых для функционирования такой большой территории", – подчеркнула Княжевская.

Кинопарк "Москино" был открыт в сентябре 2024 года. Он входит в московский кинокластер, который развивается в рамках проекта мэра "Москва – город кино". На данный момент в кинопарке уже созданы 34 площадки с натурными декорациями, шесть павильонов и шесть объектов инфраструктуры, в том числе "Брестская крепость", "Шахты", "Витебский вокзал", "Европейский город", "Соборная площадь", "Рейхстаг" и пр.

По теме

Трамп выставил жесткое требование Зеленскому

Американцы переходят к решительным действиям

"Корабль-шпион" из России вызвал истерику у британского министра обороны

В Лондоне обвинил экипаж судна в использовании лазеров против пилотов королевских ВВС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей