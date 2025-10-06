Москвичи оценят идеи по развитию кинопарка "Москино"

Какие новые декорации появятся на площадке, решат горожане

Выбрать лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино" и следить за их воплощением смогут москвичи, которые проголосуют на платформе "Город идей" в рамках проекта "Время снимать кино". Там стартовал опрос, являющийся продолжением предыдущей инициативы "Города идей".

Напомним, что ранее мэр Сергей Собянин предложил горожанам поучаствовать в формировании плана развития кинопарка. С 30 сентября по 2 октября можно было поделиться своими мыслями, связанными с образовательной программой мероприятий в кинопарке "Москино", освещением событий в различных источниках, расширением ассортимента сувенирной продукции и созданием новых декораций для фильмов. Эксперты Департамента культуры изучили все предложения, выбрали лучшие и выставили их на оценку жителей.

Предложения, получившие самое большое количество положительных откликов, будут опубликованы на платформе "Город идей", чтобы москвичи могли наблюдать, как их инициативы претворяются в жизнь и как меняется кинопарк.

Платформа "Город идей" действует в Москве с 2014 года. С ее помощью пользователи делятся предложениями о том, как сделать жизнь в столице еще комфортнее и интереснее. За время работы платформы реализовано уже почти 9 тыс. идей горожан.

Ранее кинопарк "Москино" стал одной из самых посещаемых площадок проекта "Лето в Москве".