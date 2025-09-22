"Активные граждане" оценили площадки проекта "Лето в Москве"

Фото: АГН Москва/ Мария Лукина
Мероприятия проходили в разных районах города

На портале "Активный гражданин" завершились голосования, посвященные культурным мероприятиям проекта "Лета в Москве". Москвичи поделились мнениями о работе фестивальных площадок и о событиях, которые там проходили в течение сезона. В опросе приняли участие более миллиона респондентов.

Высокую оценку горожан – от 58% до 67% – получили площадки "Лета в Москве", организованные на Бульварном кольце. На разных локациях можно было найти себе дело по душе: на Чистопрудном бульваре желающие осваивали танцевальные движения, на Гоголевском бульваре слушали лекции об искусстве и создавали арт-объекты. На Петровском бульваре на площадке "Лето в движении" проходили открытые тренировки по боксу. На Тверском был организован чемпионат по симрейсингу.

Отдельный опрос был посвящен циркам шапито, представления которых проходили в кинопарке "Москино", Измайловском парке и ландшафтном парке "Южное Бутово". Здесь высшую оценку – 58% – получила площадка в кинопарке.

Среди площадок, на которых проходили публичные чтения, лучшей признано пространство в Пушкинском сквере – оно получило 73% голосов. Москвичей, посетивших фестиваль "Усадьбы Москвы", в этом году особенно покорила локация в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" – за нее проголосовали 64% участников.

Проект "Лето в Москве" стал главным событием сезона, объединившим разнообразные мероприятия, проходившие на сотнях площадок по всему городу. О том, как инвестиции города в события "Лета в Москве" поддерживали малый и средний бизнес, "Утро" рассказывало ранее.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
