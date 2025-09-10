Инвестиции города в "Лето в Москве" поддерживают малый и средний бизнес

Проект реализуется с 1 июня по 14 сентября

Масштабные уличные фестивали и городские мероприятия, которые проводятся в Москве, являются эффективным способом познакомить жителей и туристов с товарами и услугами столичных предпринимателей, а также представляют собой хороший инструмент поддержки малого и среднего бизнеса.

Показательным примером является самый яркий проект сезона "Лето в Москве". Его участниками стали свыше 1,5 тыс. компаний, которые смогли значительно увеличить свою аудиторию при минимальных вложениях в маркетинг. Сами площадки "Лета в Москве" были привлекательными витринами, демонстрирующими эксклюзивные сувениры и украшения ручной работы, оригинальные предметы декора, развивающие игрушки и, конечно, широкий выбор гастрономии – от уличного стритфуда до полезных сладостей и необычных напитков.

Все торговые места участникам проекта предоставляются бесплатно, что особенно важно начинающим предпринимателям. Кроме того, некоторые мероприятия смогли объединить участников разных сфер. Так, например, на фестивале "Моспитомец" была организована выставка-пристройство животных из приюта. Москвичи могли прийти посмотреть на собак, при желании – тут же выбрать себе четвероного друга. Владельцы питомцев могли получить консультации ветеринаров и кинологов. Здесь же были представлены различные аксессуары для домашних животных – от лежанок и мисок до комбинезонов на осеннюю слякоть и косметики для ухода за лапками.

Проект "Лето в Москве" стартовал 1 июня и объединил различные городские мероприятия, которые проходили на десятках площадок в разных районах столицы.

