Гости форума "Москва 2030" узнают о будущем столичного образования и медицины

Площадки форума открыты для бесплатного посещения

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" продолжает знакомить москвичей и туристов с инновациями в социальной сфере. А о том, какие перемены ожидают участников столичного образования, можно узнать на площадке "Облачные города" в новом кампусе МГТУ имени Н.Э. Баумана.

По оценке гостей, уже посетивших "Облачные города", - это не просто площадка для выступлений, а настоящий центр интеллектуального развития и культурного обмена. Ежедневно на главной сцене проходят лекции экспертов из сферы технологий, науки и инноваций, тематические мастер-классы, дискуссии с общественными деятелями. На площадке можно оценить качество столичного образования, познакомиться с программами обучения, которые соответствуют международным стандартам, увидеть современные классы.

На площадке форума в Гостином Дворе работает зона колледжей Москвы, где рассказывают о профессиях, которые будут востребованы в ближайшем будущем. Их можно примерить на себя, а также познакомиться с передовыми разработками в области биомеханики, нейроинтерфейсов и искусственного интеллекта. Кроме того, посетители Гостиного Двора могут увидеть и даже протестировать инновационные тренажеры, которые уже сегодня используют столичные медики, например, провести диагностику сердечно-сосудистой системы на специальном симуляторе.

Множество образовательных программ, посвященных профессиям будущего, представлено также в парке искусств "Музеон".

Масштабный форум "Территория будущего. Москва 2030" проходит в рамках главного проекта сезона "Лето в Москве" до 14 сентября. Подробную программу мероприятий можно посмотреть на официальном сайте moscow2030.mos.ru.