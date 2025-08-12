Пройти "Путь ИТ-героя" смогут гости форума "Территория будущего. Москва 2030" в "Музеоне"

Посетителей экспозиции "Цифровые технологии Москвы" ждет разнообразная программа

С 1 августа по 14 сентября в столице проходит форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Уникальные тематические площадки открыты в разных районах города. В частности, в парке искусств "Музеон" посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы" узнают больше о цифровой экосистеме столицы и смогут попробовать себя в различных ИТ-профессиях.

Программа павильона "Цифровые технологии Москвы" начинается с бодрой ИТ-зарядки, ведь работа в технологичной среде требует сосредоточенности и высокой концентрации, и выдерживать такой темп помогает активный образ жизни.

Затем посетители могут пройти "Путь ИТ-героя". Это интерактивное путешествие позволит погрузиться в мир информационных технологий и взглянуть на привычные электронные проекты и сервисы по-новому. Приложение "Узнай Москву" позволит отправиться в "Путь ИТ-героя" в сопровождении аудиогида: он расскажет о каждом экспонате и подготовит посетителей к специальной викторине, за решение которой полагаются памятные призы.

Проверить свои знания о профессиях будущего, цифровых проектах и сервисах Москвы, а также продемонстрировать знания в сфере музыки можно в викторинах, которые проводятся трижды в день со вторника по воскресенье. Желающие смогут сыграть в шахматы и дженгу, узнать, как собрать собаку-робота, и разобраться в принципах работы искусственного интеллекта.

В летнем кинотеатре у парка искусств "Музеон" демонстрируются фильмы серии "Москва в цифре", посвященные развитию технологий в столице. Зрители вспомнят, как жили москвичи до появления современных технологий и какой путь прошла Москва, чтобы стать одним из самых умных городов мира.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит в рамках проекта "Лето в Москве". Подробная программа представлена на официальном сайте. В частности, увидеть новые умные турникеты для московского транспорта можно на выставке в "Манеже".