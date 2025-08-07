Попробовать себя в роли тестировщика и сыграть в ИТ-тамагочи смогут гости форума "Москва 2030" в "Музеоне"

Попробовать себя в роли тестировщика и сыграть в ИТ-тамагочи смогут гости форума "Москва 2030" в "Музеоне"
Фото: АГН Москва/ Кузьмичёнок Василий
Экспозиция, рассказывающая о развитии цифровых сервисов в городе, продлится до 14 сентября

В столице проходит форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". В разных локациях города организованы тематические площадки, посвященные развитию мегаполиса при помощи внедрения инновационных технологий в разных сферах жизни и экономики. Так, посетители парка искусств "Музеон" смогут узнать про ИТ-профессии, благодаря которым жить в Москве становится комфортнее, безопаснее и интереснее.

Столичный Департамент информационных технологий знакомит молодежь с миром технологий и городскими сервисами в игровой форме. Желающие могут пройти квест-путеводитель по площадке "Цифровые технологии Москвы" и совершить интерактивное путешествие "Путь ИТ-героя". Решая головоломки, гости выставки больше узнают о мире технологий, проверят свои навыки, познакомятся с ИТ-профессиями, а в финале доберутся до "Сокровищницы ИТ-знаний".

Экспозиция начинается с ознакомительных интерактивов. Участники могут поиграть в ИТ-тамагочи, пройти путь от джуна до сеньора, прокачать навык стрессоустойчивости, игнорируя помехи, мешающие выполнению задания. В ходе интерактива "Ловля багов" посетители выступят в роли тестировщика и попробуют найти максимальное количество ошибок, чтобы все кнопки и разделы сайта работали корректно. Кроме того, участникам предлагается с помощью нейросетей сгенерировать себе цифрового коня, написав промпт с его характеристиками.

Пройти "Путь ИТ-героя" можно ежедневно, кроме понедельника: со вторника по четверг экспозиция открыта с 12:00 до 20:00, а с пятницы по воскресенье – с 11:00 до 21:00.

Подробнее о том, какие еще мероприятия подготовили организаторы форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в этом году, можно посмотреть на официальном сайте. В частности, в "Лужниках" гости могут построить собственный мегаполис с транспортной инфраструктурой.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

Падение сразу семи городов: в зоне СВО сложилась уникальная ситуация

Военные эксперты внимательно следят за развитием событий

Индия получила мощный удар из-за России

Громкие угрозы были воплощены в жизнь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей