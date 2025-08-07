Попробовать себя в роли тестировщика и сыграть в ИТ-тамагочи смогут гости форума "Москва 2030" в "Музеоне"

Экспозиция, рассказывающая о развитии цифровых сервисов в городе, продлится до 14 сентября

В столице проходит форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". В разных локациях города организованы тематические площадки, посвященные развитию мегаполиса при помощи внедрения инновационных технологий в разных сферах жизни и экономики. Так, посетители парка искусств "Музеон" смогут узнать про ИТ-профессии, благодаря которым жить в Москве становится комфортнее, безопаснее и интереснее.

Столичный Департамент информационных технологий знакомит молодежь с миром технологий и городскими сервисами в игровой форме. Желающие могут пройти квест-путеводитель по площадке "Цифровые технологии Москвы" и совершить интерактивное путешествие "Путь ИТ-героя". Решая головоломки, гости выставки больше узнают о мире технологий, проверят свои навыки, познакомятся с ИТ-профессиями, а в финале доберутся до "Сокровищницы ИТ-знаний".

Экспозиция начинается с ознакомительных интерактивов. Участники могут поиграть в ИТ-тамагочи, пройти путь от джуна до сеньора, прокачать навык стрессоустойчивости, игнорируя помехи, мешающие выполнению задания. В ходе интерактива "Ловля багов" посетители выступят в роли тестировщика и попробуют найти максимальное количество ошибок, чтобы все кнопки и разделы сайта работали корректно. Кроме того, участникам предлагается с помощью нейросетей сгенерировать себе цифрового коня, написав промпт с его характеристиками.

Пройти "Путь ИТ-героя" можно ежедневно, кроме понедельника: со вторника по четверг экспозиция открыта с 12:00 до 20:00, а с пятницы по воскресенье – с 11:00 до 21:00.

Подробнее о том, какие еще мероприятия подготовили организаторы форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в этом году, можно посмотреть на официальном сайте. В частности, в "Лужниках" гости могут построить собственный мегаполис с транспортной инфраструктурой.