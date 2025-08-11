Новые умные турникеты для московского транспорта представили на выставке в "Манеже"

Новые умные турникеты для московского транспорта представили на выставке в "Манеже"
Фото: mos.ru/ Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Статус оплаты входа в метро подскажет световая индикация и легкая вибрация

Самые оживленные станции Московского метрополитена к концу 2025 года оснастят новыми "умными" турникетами. Они смогут работать как на вход, так и на выход и будут давать более быстрый отклик при оплате. Это позволит увеличить пропускную способность станций на 40%. Увидеть современные турникеты можно уже сейчас – чудо техники представлено на выставке "Та самая Москва", открывшейся в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

"Скорость срабатывания каждого турникета увеличится за счет более современного оборудования и применения новой российской микроэлектроники, сделанной в Зеленограде. Это обеспечит быстрый и удобный проход для всех, включая маломобильных и слабовидящих пассажиров",

– рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Турникеты нового поколения позволяют оплачивать проезд любым цифровым способом, от виртуальной карты "Тройка" до биометрии. Система моментально распознает транзакцию и сообщает пассажиру о том, что все успешно, с помощью световой индикации и легкого виброотклика, который предназначен для удобства людей с нарушениями зрения.

Ожидается, что к 2031 году на станциях метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) будет установлено более 4,5 тысячи турникетов нового поколения. Но увидеть их можно уже сейчас – на выставке в "Манеже". Экспозиция "Та самая Москва" рассказывает о достижениях российской столицы в области транспорта, градостроительства и промышленности. Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 22:00, кроме понедельника, и продлится до 31 августа. Подробная информация об этой и других площадках форума-фестиваля "Москва 2020" представлена на официальном сайте.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
