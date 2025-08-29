Шахматы и киберспорт: что ждет гостей тематической недели форума "Москва 2030"

Фото: АГН Москва/ Авилов Александр
Желающие смогут принять участие в сеансе одновременной игры гроссмейстера сразу с несколькими посетителями

Неделя интеллектуальных видов спорта пройдет в Москве 2-7 сентября. Посетители олимпийского комплекса "Лужники" смогут сыграть в шахматы и компьютерные игры Dota2 и Hearthstone, а также стать свидетелями гранд-финала "КиберМосква 2030".

Неделя "Фиджитал. Интеллектуальные виды спорта", организованная столичным Департаментом спорта, является частью форума "Москва 2030. Спорт. Человек будущего". К этому событию запланирован большой перечень мероприятий. Для участия в некоторых из них нужна предварительная регистрация.

Так, 2 и 3 сентября с 12:00 до 16:00 пройдут матчи по двоеборью Dota2 и шахматам. Вечером 2 сентября запланирован турнир по Dota 2 в формате один на один, победитель получит денежный приз. 3 сентября состоится турнир по Hearthstone Battlegrounds также с приятным поощрением для победителя.

6 сентября с 12:00 до 16:00 в "Лужниках" пройдет гранд-финал турнира "КиберМосква 2030" в рамках серии турниров "МК-25" по Dota 2 в формате пять на пять для команд из Москвы и Подмосковья. Главный приз – 50 тысяч рублей.

Всю неделю также будет открыта площадка с шахматами, большая доска с парковыми фигурами и несколько специализированных столов. Полную программу мероприятий можно посмотреть на сайте.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
