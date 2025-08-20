Почувствовать масштаб преобразований в столице смогут посетители форума "Москва 2030"

Вспомнить, как было, увидеть, что происходит в Москве сейчас, и понять, каким станет город уже через пять лет, позволяют мультимедийные инсталляции, симуляторы и интерактивные шоу на разных тематических площадках форума

Форум-фестиваль "Москва 2030. Территория будущего" проходит в столице в третий раз, неизменно привлекая огромное внимание как москвичей, так и туристов из других регионов и даже стран. В этом году только за первые две недели августа на столичных "территориях будущего" побывали свыше 2,5 миллиона человек. Одной из самых популярных площадок стал ЦВЗ "Манеж", где развернулась экспозиция "Та самая Москва". Здесь представлены достижения столицы сразу в трех отраслях: градостроительстве, транспорте и промышленности.

В "Манеже" организовано 10 интерактивных тематических зон. Первым делом гости попадают на "Тот самый вокзал" – пространство, рассказывающее про историю первого в Москве железнодорожного вокзала, соединившего в 19 веке две российские столицы, и про судьбу Ленинградского вокзала после текущей модернизации. Посетители могут не только увидеть прибытие царского поезда или знаменитой "Красной стрелы", но и сами совершить путешествие во времени, заглянув в фотобудку по бесплатному билету.

Зона "То самое метро" представлена станцией метро "Сокольники". Открывается она историческим вестибюлем с деревянными турникетами-вертушками и сотрудницей, которая объясняет москвичам, как пользоваться новым видом транспорта. Пассажиры попадают в вагон, который курсировал в подземке без малого сто лет назад, а затем оказываются в современном составе "Москва 2024", создавать интерьеры которого помогали сами жители города, голосуя на платформе "Активный гражданин".

"Покрутив колесо истории, посетители могут узнать, как строилось метро столицы – от применения лопат до современных тоннелепроходческих щитов, посмотреть, из чего состоят тоннели, и даже сами побывать в роли строителя метро, выбрав на интерактивном экране тип грунта, глубину залегания станции и другие параметры",

– рассказала директор по информационным технологиям Департамента транспорта Москвы Наталия Мельникова.

Но эволюционирует в Москве не только транспорт. Меняются дома, вместо промзон появляются современные кварталы с жильем, социальной инфраструктурой, магазинами, общественными досуговыми пространствами. Вместе с этим повышается и качество городской среды, и условия жизни москвичей. О том, как проходит реновация, рассказывает зона "Тот самый переезд". Посетители видят типичную панельную "хрущевку", попадают в темный подъезд и проходят в квартирку с крохотной кухонькой и потолками, до которых можно дотянуться рукой. Миг – и вот уже гости оказываются в центре современной квартиры с большими окнами, качественной отделкой, интересной детской площадкой во дворе.

О том, как на месте старых пятиэтажек появляются новые здания, рассказывает префаб-шоу. Предварительное фабричное производство модулей и конструктивных элементов зданий, а также роботизированная сборка и контроль позволяют сегодня возводить недвижимость более быстро и качественно. В итоге буквально на наших глазах вырастает новый город. При этом старые дома демонтируют по технологии "умного сноса", когда из опустевшей ветхой постройки сначала вывозится стекло, пластик, металл – то есть все, что может пойти на переработку, получает вторую жизнь. Об этом рассказывает отдельная инсталляция. А юные посетители выставки в это время с удовольствием сами разбирают старый дом, откусывая от него по кусочку гигантскими интерактивными ножницами – руками.

В целом в этом году очень много интерактива на выставке направлено на вовлечение маленьких москвичей в увлекательный процесс создания нового, современного города.

"Основная задача этой выставки, конечно же, вовлечь молодежь в ту сферу деятельности, которая является ключевым драйвером развития экономики города, – сферу строительства. Мы создали много активностей для самых малых ребят. Они могут почувствовать себя юными строителями, могут поуправлять строительной техникой, поучаствовать в создании городской среды, заняться градостроительством. Немаловажным является и популяризация среди москвичей той деятельности, которой занимается город по созданию новых благоустроенных и комфортабельных пространств",

– обратил внимание министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Еще одной площадкой форума "Москва 2030", где ребята могут попробовать себя в роли строителей, является Олимпийский комплекс "Лужники". Там юные фантазеры могут построить из картона собственный город с домами, улицами, автомобилями. Там же можно принять участие Чемпионате по игре в тетрис. Его организатором выступает столичный комплекс градостроительной политики и строительства, ведь тетрис – это тоже про искусство строить. Финал Чемпионата пройдет 14 сентября, когда за звание победителя сразятся 10 лучших игроков, набравших в течение сезона больше всего очков.

Мастерское владение строительной техникой – отдельный вид искусства. Его демонстрируют посетителям "Лужников" на шоу экскаваторов. С помощью огромного ковша, способного рыть траншеи даже в самом твердом грунте, оператор ловко режет яблоки, открывает бутылки с лимонадом и разливает его по бокалам. После такого зрелища отношение ко многим профессиям, востребованным в сфере строительства и городского коммунального хозяйства, меняется как у детей, так и взрослых.

А о профессиях будущего можно узнать на площадке форума "Москва 2030" в новом кампусе МГТУ имени Н.Э. Баумана. Здесь наглядно показано, как технический прогресс служит на благо Москвы и москвичей, как передовые технологии и научные разработки, соединяясь с креативным искусством, делают жизнь в мегаполисе проще, интереснее, безопаснее. Нейроуправление городской средой, биотехнологии в инфраструктуре, аудиодизайн, разработка видеоигр – это и многое другое посетители могут увидеть и даже попробовать сделать сами.

Форум "Территория будущего. Москва 2030" проходит в рамках масштабного проекта "Лето в Москве" с 1 августа по 14 сентября. Программа мероприятий и адреса площадок – на сайте.