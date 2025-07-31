Собянин: более 30 миллионов человек уже стали участниками проекта "Лето в Москве"

Собянин: более 30 миллионов человек уже стали участниками проекта "Лето в Москве"
Фото: АГН Москва/ Ведяшкин Сергей
Самый масштабный проект сезона продлится в столице до 14 сентября

За два месяца с момента запуска проекта "Лето в Москве" его мероприятия посетили более 30 миллионов человек. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Наибольший интерес москвичей и туристов вызвали исторические и гастрономические фестивали, выставка и спектакли иммерсивного музея, состоявшиеся на Красной площади. Многие зрители посетили Международный джазовый фестиваль и Летний фестиваль "Зарядье". Молодое поколение и семьи с детьми с удовольствием приняли участие в организованном городом праздновании Дня защиты детей, Дня молодежи, Дня семьи, любви и верности. Любители активного образа жизни присоединились ко Дню и Ночи Московского спорта, театралы продлили сезон благодаря фестивалю "Театральный бульвар".

Важно, что активное участие в организации "Лета в Москве" принимает деловое сообщество столицы.

"В рамках спецпроекта "Время возможностей" уже прошло больше 1,9 тыс. активностей. Предприниматели организуют для москвичей и гостей города различные мероприятия и акции",

– написал мэр в своем телеграм-канале. В частности, партнеры проекта проводят молодежные вечеринки, музыкальные вечеринки, показы мультфильмов для детей, экскурсии, выездные консультации ветеринаров и другие мероприятия.

Напомним, 1 августа стартует масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". На десятках площадок города пройдут тематические выставки и события. В частности, в ЦВЗ "Манеж" зрители познакомятся с инновационными разработками столичных компаний и вспомнят историю развития московского метро.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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