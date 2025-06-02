Фестиваль "Ледяной московский чай" впервые пройдет в столице

Фестиваль "Ледяной московский чай" впервые пройдет в столице
Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва
Жители и гости Москвы могут попробовать особые летние напитки на фестивальных площадках, а также в кафе и ресторанах

В Москве начался необычный гастрономический фестиваль "Ледяной московский чай". Он проходит в рамках проекта "Лето в Москве" и продлится до 14 сентября. Горожане и туристы могут попробовать охлаждающие напитки с различными сочетаниями вкусов на площадках более 500 партнеров акции. Ознакомиться со списком заведений, участвующих в фестивале "Ледяной московский чай", можно на сервисе Russpass.

Столичный ледяной чай появился в меню кафе и ресторанов в прошлом году. Посетители высоко оценили новинку: за летний сезон-2024 москвичи и туристы выпили около 50 тысяч литров данного напитка. В этом году проект вырос в полноценный фестиваль. Специально для него организаторы разработали различные сочетания вкусов, которые предложили столичным заведениям: от традиционного чая со смородиной до экзотического с добавлением манго и личи.

Любители традиционного чаепития могут, конечно, выбрать горячий чай "Москва", который также подается в сотнях столичных заведениях общепита. Купаж заварки был одобрен посетителями во время фестиваля "Московское чаепитие" прошлым летом. При этом сейчас чай "Москва" доступен в розничной продаже и является довольно популярным: с сентября 2024 г. по апрель 2025 г. было продано более 11 тысяч банок, а посетители кафе и ресторанов заказали за этот период свыше 60 тысяч порций этого напитка.

Ранее в рамках проекта "Лето в Москве" начался фестиваль "Усадьбы Москвы".

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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