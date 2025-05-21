Собянин утвердил программу проекта "Лето в Москве - 2025"

Собянин утвердил программу проекта "Лето в Москве - 2025"
Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва
Мероприятия пройдут на 400 городских площадках

Москвичи и туристы, желающие посетить столицу России этим летом, уже могут строить детальные планы: программа главного проекта сезона "Лето в Москве" на 2025 год утверждена. Как рассказал мэр города Сергей Собянин, активности и уличные фестивали пройдут на более чем 400 площадках.

"Запланировано много мероприятий: иммерсивные постановки, театрализованные представления, караоке и гастрономические мастер-классы, а также масштабный маркет локальных товаров проекта "Сделано в Москве", – отметил мэр.

Найти себе мероприятие по душе сможет каждый. По выходным в парках будут проходить музыкальные фестивали, выступления различных коллективов, танцевальные флешмобы. С 1 июня стартует "Театральный бульвар" - международный театральный фестиваль, в ходе которого в течение лета на бульварах города выступят артисты со всего мира.

Фестиваль "Сады и цветы", который развернется на улицах города, позволит не только насладиться красотой природы, гармонично вписанной в ландшафт мегаполиса, но и познакомиться со многими редкими растениями.  

Любителям спорта предложат тренировки в парках, скверах, на фестивальных площадках "Московских сезонов", пляжных зонах отдыха и крышах районных центров "Место встречи". Для детей организуют водные развлечения: они смогут покататься на надувных водных горках и искусственной волне, принять участие в турнире "Дельфины и акулы". Ребят постарше приглашают в творческий лагерь "Молодежь Москвы" в кинопарке "Москино", а также патриотический лагерь "Молодежь Москвы. Столица. Лето".

На главных туристических локациях города откроются арт-павильоны с товарами столичных производителей, а в "Коломенском" развернется винтажный маркет, где можно будет приобрести предметы советской и дореволюционной эпохи. 

Ранее сообщалось, что фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 22 по 31 августа.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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