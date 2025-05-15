Фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 22 по 31 августа

Фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 22 по 31 августа
Фото: Антон Великжанин/ АГН Москва
Мэр Собянин также поддержал проведение культурных мероприятий в честь 130-летия Сергея Есенина

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве в 2025 году в семнадцатый раз. Мэр столицы Сергей Собянин уже подписал постановление о выделении из городского бюджета гранта на проведение данного мероприятия.

XVII фестиваль запланирован на 22 – 31 августа и посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. По традиции, основной концертной площадкой станет Красная площадь, выступления коллективов также пройдут в городских парках. Ожидается, что в фестивале примут участие 1,5 тыс. музыкантов из разных стран. Нашу страну будут представлять, в том числе, оркестры Минобороны России, Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ и ФСО РФ.

Еще одно крупное культурное событие в 2025 году – 130 лет со дня рождения поэта Сергея Есенина. Мэр Москвы уже одобрил программу мероприятий, приуроченных к этой дате, в том числе проведение выставок, спектаклей, лекций, кинопоказов и др. Кульминацией станет большой концерт в Государственном Кремлевском дворце, который состоится 1 октября. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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