Фестиваль "Усадьбы Москвы" пройдет на 50 исторических площадках столицы

Фестиваль "Усадьбы Москвы" пройдет на 50 исторических площадках столицы
Фото: mos.ru/ Пресс-служба Комитета по туризму города Москвы
Мероприятия запланированы с 1 июня по 14 сентября

В первый день лета в столице откроется фестиваль "Усадьбы Москвы". На исторических площадках города будут проходить камерные концерты, стилизованные пикники, тематические мастер-классы, игры на свежем воздухе и многие другие интересные мероприятия. Всего в программе – свыше 2000 событий, которые пройдут на более 50 живописных городских локациях.

В воскресенье, 1 июня, в летнем театре сада имени Баумана расскажут об интересных фактах из истории старой Москвы. Гости увидят А.С. Пушкина и героев его романа "Евгений Онегин", "пообщаются" с купцом Николаем Стахеевым и архитектором Михаилом Бугорским, узнают об истории усадеб Басманного района. Вечером под открытым небом состоится выступление музыкантов.

В музее-заповеднике "Царицыно" гостей ждут на тематический пикник "По следам великих поэтов". Участники прогуляются по аллеям московских усадеб и заглянут за кулисы поэтических произведений. С 12:00 до 18:00 желающие смогут научиться играть в лапту, крокет, бадминтон, городки и бирюльки.

В Измайловском парке и музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" пройдут мастер-классы по флористике XIX века. На них обучат делать бутоньерки и составлять эффектные композиции из живых цветов.

Узнать полное расписание мероприятий фестиваля "Усадьбы Москвы" и условия посещения можно на сервисе Russpass. Фестиваль является частью масштабного проекта "Лето в Москве", который проходит в столице уже второй сезон. Ранее его программу утвердил мэр города Сергей Собянин.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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