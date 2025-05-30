Съемки эпизодов шпионского детектива "Разящий луч" прошли в кинопарке "Москино"

Сериал выйдет на экраны уже в этом году

Кинопарк "Москино" является идеальной площадкой для съемок шпионского детектива. В этом убедилась творческая группа, работающая над созданием сериала "Разящий луч", ведь многие эпизоды будущей картины уже отсняты на натурных площадках кинопарка.

По сюжету валютный спекулянт Ким Никаноров, завербованный советской разведкой, должен выйти на контакт с ЦРУ и передать американцам ложную информацию. В ролях: Иван Колесников, Дарья Мороз, Кирилл Гребенщиков, Павел Трубинер, Евгений Харитонов, Марина Петренко и другие актеры.

"На площадке кинопарка "Москино" мы снимали несколько смен, это были интерьерные и экстерьерные съемки, связанные с Германией и Москвой 1960-1970-х годов. Кинопарк – замечательная площадка",

– рассказал режиссер картины Алексей Мурадов.

Продюсер проекта Александр Стариков, со своей стороны, отметил, что главное преимущество кинопарка "Москино" – большое количество декораций на одной территории. "Мы очень рады за индустрию, что есть такое место, в котором комфортно и приятно работать", – сказал Стариков.

Кинопарк "Москино" являются частью Московского кинокластера. Сейчас здесь построено 24 натурные площадки, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, в числе которых декорации "Центр Москвы", "Москва 1940-х годов", "Питерский бар", "Витебский вокзал, "Глухая деревня", "Уездный город" и др.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня каждая четвертая заявка от кинопроизводителей поступает на кинопарк "Москино". Таким образом, площадка, открывшаяся менее года назад, уже стала одной из самых востребованных в индустрии.