Собянин: кинопарк "Москино" стал одной из самых популярных площадок для съемок

Собянин: кинопарк "Москино" стал одной из самых популярных площадок для съемок
Фото: Новосильцев Артур/ АГН Москва
Киноиндустрия в столице стремительно развивается

В Москве снимается огромное количество фильмов и сериалов. Только в текущем году в кинокомиссию "Москино" поступило свыше 1000 заявок на проведение съемок. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это на 53% больше, чем годом ранее.

Интересно, что 25%, то есть каждая четвертая заявка, поступает на съемки в кинопарке "Москино". Таким образом, площадка, открывшаяся менее года назад, стала одной из наиболее популярных и востребованных в городе.

"Такой интерес – результат уникальных возможностей кинопарка. Здесь можно воплотить самые смелые задумки, и главное – быстро. Так, для проекта "В списках не значился" примерно за 90 дней была построена натурная площадка "Брестская крепость", а для фильма "Буратино" целый итальянский город",

– сообщил Сергей Собянин.

Он отметил, что только за три месяца 2025 года в кинопарке "Москино" реализовано 15 проектов. Упростить и ускорить процесс съемок помогает кинокомиссия. Кинокомиссары работают на всех этапах создания кинопродукта – от получения разрешений на съемку до координации процесса на конкретной локации. 

Ранее в кинопарке "Москино" завершились съемки четвертого сезона сериала "Патриот".

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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