Никита Кологривый пригласил жителей и гостей столицы в кинопарк "Москино"

Площадка объединяет создателей и любителей кино

Актер Никита Кологривый поделился впечатлениями от кинопарка "Москино", где он снимался в веселой новогодней картине "Небриллиантовая рука".

Он отметил, что кинопарк является замечательной площадкой для работы над фильмами – здесь собрано все необходимое для кинопроцесса.

В перерыве между съемками актер прошелся по территории и восхитился масштабом кинопарка, где построено много декораций в натуральном размере: это поражает воображение даже опытных в деле кино людей.

При этом в кинопарке много посетителей, которые могут лично увидеть декорации, в которых снимались любимые фильмы, и даже сами стать немножко актерами, разыграв эпизоды из известных картин.

По мнению Кологривого, что кинопарк "Москино" – удивительное место, которое объединяет и создателей, и любителей кино.

"Приходите и приобщайтесь к нашему русскому искусству кино, почувствуйте себя частью этой индустрии",

– пригласил артист.

Каждые выходные и праздничные дни в кинопарке "Москино" проходят увлекательные мероприятия. Сейчас в рамках проекта "Зима в Москве" там работает ярмарка, горка и каток. Кроме того, желающие могут посетить мультимедийную постановку режиссера Эдуарда Боякова "Соборная площадь", премьера которой состоялась 21 декабря.