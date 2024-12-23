"Зима в Москве": что увидели гости кинопарка "Москино" в выходные

"Зима в Москве": что увидели гости кинопарка "Москино" в выходные
Фото: mos.ru
Гости могли посетить спектакли и сами стать участниками шоу

Посещение кинопарка "Москино" – это всегда незабываемое событие. А сейчас, когда здесь развернулся фестиваль "Путешествие в Рождество" в рамках проекта "Зима в Москве", ярких впечатлений у гостей стало еще больше.

В минувшие выходные, 21 и 22 декабря, в кинопарке состоялась премьера мультимедийного представления "Соборная площадь" режиссера Эдуарда Боякова. На стенах декораций, повторяющих Соборную площадь московского Кремля, ожили красочные картины и 3D-проекции. В постановке на сюжет о событиях Смутного времени соединились исторические костюмы, современные танцы, электронная музыка и песни. Попасть на представления можно до 23 февраля.

В декорациях "Линия обороны" показали иммерсивное представление Игоря Угольникова "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа". Гости увидели подлинную военную технику, реконструкцию танкового боя, рукопашной схватки и даже воздушное сражение советских и немецких истребителей. Все это сопровождалось живой музыкой и короткими киносюжетами с известными актерами в главных ролях. Увидеть постановку можно будет до 29 декабря.

В рамках проекта "Зима в Москве" на территории кинопарка открыли большую тюбинговую горку и каток. Организаторы фестиваля "Путешествие в Рождество" провели мастер-классы по созданию елочных игрушек, праздничные концерты, устроили ярмарочное веселье с сувенирами и зимними угощениями.

Посетители, желающие примерить исторические костюмы, фотографировались в декорациях уездного города и участвовали в постановочной съемке по мотивам фильма "Девчата". После съемки гости получили файлы с записанными кинокадрами.

Кинопарк "Москино" – часть проекта мэра "Москва – город кино" и объект столичного кинокластера. Сейчас уже построено 18 натурных площадок и четыре павильона, в том числе декорации "Центр Москвы", "Москва 1940-х годов", "Витебский вокзал", "Аэропорт Юрово", "Соборная площадь Москвы", "Глухая деревня", "Партизанская деревня", "Крепостная стена", "Уездный город", "Ковбойский городок", "Питерский бар" и др.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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