Пенкин посоветовал жителям и гостям столицы посетить кинопарк "Москино"

Пенкин посоветовал жителям и гостям столицы посетить кинопарк "Москино"
Сергей Пенкин. Кадр: соцсети
Знаменитый артист в восторге от декораций новой точки притяжения москвичей и гостей города

Знаменитый российский исполнитель Сергей Пенкин высоко оценил кинопарк "Москино", отметив его атмосферу и возможность не только прогуляться среди красочных декораций, но и почувствовать дух старой Москвы.

Известный артист особо подчеркнул, что здесь можно насладиться архитектурой прошлого, увидеть Соборную площадь и погрузиться в историческую атмосферу столицы.

Певец признался, что узнал об этом месте случайно, наткнувшись на интервью в интернете. Впечатленный увиденным, он решил посетить парк и остался доволен. Пенкин порекомендовал всем приезжать сюда, чтобы провести время на свежем воздухе и увидеть воссозданный облик старой Москвы.

"Потому что есть время – и на воздухе вы находитесь, и смотрите старую Москву красивую. Так что я вам советую: приезжайте, отдыхайте", – сказал артист.

Кинопарк также стал местом съемок фильма "Алдан" – первой художественной ленты, посвященной событиям спецоперации. Часть сцен снималась в Якутии и Запорожской области. В центре сюжета – история якутского предпринимателя, который добровольно отправляется на фронт, оставляя успешный IT-бизнес ради защиты страны.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник

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