Спортивный фестиваль для всей семьи пройдет в Лужниках в рамках "Лета в Москве"

Спортивный фестиваль для всей семьи пройдет в Лужниках в рамках "Лета в Москве"
Фото: mos.ru
Посетители смогут проявить себя в соревнованиях, веселых конкурсах и получить памятные призы

Москвичей и гостей столицы ждут 5 июля на территории Северного спортивного центра в олимпийском комплексе "Лужники". Там в первый июльский выходной с 11:00 до 18:00 пройдет масштабный спортивный семейный фестиваль "Игры Москвы". Вход свободный. Для участия в соревнованиях необходимо предварительно зарегистрироваться.

Программа фестиваля составлена так, что участвовать смогут все члены семьи любого возраста и уровня подготовки. Так, серия семейных эстафет "Мама, папа, я!" рассчитана на команды с детьми в возрасте от шести до 15 лет. Гости смогут проявить себя в соревнованиях и веселых конкурсах на скорость и координацию. Памятные призы получит каждый участник.

Состязание "Юные титаны" будет поделено на три возрастные категории: 14–15 лет, 16–17 лет и 18–23 лет. Всех участников ждет адаптированная полоса препятствий и задания на проверку ловкости, силы, выносливости и координации по аналогии с популярной телевизионной программой "Титаны". Победители в каждой возрастной группе получат заслуженные награды.

Для посетителей фестиваля также проведут фитнес-челлендж и открытые чемпионаты по мас– и армрестлингу, жиму лежа и подъему бицепса. Соревнования пройдут под руководством опытных судей на профессиональных рингах.

Главными гостями праздника станут легенды спорта: двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, олимпийский чемпион Никита Крюков, звезда мирового хоккея Илья Ковальчук, победитель второго сезона телепроекта "Титаны" Николай Бобылев и многие другие. Именитые спортсмены проведут мастер-классы, раздадут автографы и сфотографируются со всеми желающими.

День московского спорта в Лужниках пройдет в рамках главного проекта сезона "Лето в Москве". 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

"Пророчество сбылось": на Западе сделали мрачное заявление о Путине

Каждое слово президента России тщательно анализируют

"Сами сдохнут": Путин послал жесткий сигнал западным странам

Глава России поделился оценкой происходящего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей