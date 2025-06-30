Спортивный фестиваль для всей семьи пройдет в Лужниках в рамках "Лета в Москве"

Посетители смогут проявить себя в соревнованиях, веселых конкурсах и получить памятные призы

Москвичей и гостей столицы ждут 5 июля на территории Северного спортивного центра в олимпийском комплексе "Лужники". Там в первый июльский выходной с 11:00 до 18:00 пройдет масштабный спортивный семейный фестиваль "Игры Москвы". Вход свободный. Для участия в соревнованиях необходимо предварительно зарегистрироваться.

Программа фестиваля составлена так, что участвовать смогут все члены семьи любого возраста и уровня подготовки. Так, серия семейных эстафет "Мама, папа, я!" рассчитана на команды с детьми в возрасте от шести до 15 лет. Гости смогут проявить себя в соревнованиях и веселых конкурсах на скорость и координацию. Памятные призы получит каждый участник.

Состязание "Юные титаны" будет поделено на три возрастные категории: 14–15 лет, 16–17 лет и 18–23 лет. Всех участников ждет адаптированная полоса препятствий и задания на проверку ловкости, силы, выносливости и координации по аналогии с популярной телевизионной программой "Титаны". Победители в каждой возрастной группе получат заслуженные награды.

Для посетителей фестиваля также проведут фитнес-челлендж и открытые чемпионаты по мас– и армрестлингу, жиму лежа и подъему бицепса. Соревнования пройдут под руководством опытных судей на профессиональных рингах.

Главными гостями праздника станут легенды спорта: двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, олимпийский чемпион Никита Крюков, звезда мирового хоккея Илья Ковальчук, победитель второго сезона телепроекта "Титаны" Николай Бобылев и многие другие. Именитые спортсмены проведут мастер-классы, раздадут автографы и сфотографируются со всеми желающими.

День московского спорта в Лужниках пройдет в рамках главного проекта сезона "Лето в Москве".