Цветочный код летней Москвы: фестиваль "Сады и цветы" развернулся на столичных площадках

Растения для каждой локации подбирались с особым смыслом

Фестиваль "Сады и цветы", охвативший десятки площадок в столице, – это не только способ украсить город, но и дать возможность жителям и гостям мегаполиса почувствовать единение с природой, замедлиться, оторваться от ежедневной суеты и почувствовать душу разных уголков Москвы – от центральных скверов до маленьких двориков.

Выбор растений для каждой локации несет особый смысл. Так, у памятника Александру Пушкину на Тверской выросли 10-метровые кипарисы – они создают иллюзию южного курорта и напоминают о путешествиях поэта, которые послужили для него источником вдохновения. Возле МХТ имени А.П. Чехова появился вишневый сад - прямая отсылка к пьесе, которая и по сей день не утратила актуальности.

Площадь около ЦУМа превратилась в березовую рощу: ощущение легкости и воздушности, помимо берез, помогают создать белые гортензии. Пик их цветения придется на конец июня, тогда сад в этом месте станет именно таким, каким его задумывали авторы.

А на Лубянке можно зайти в настоящий лес с соснами, кленами, рябинами. Особенностью этой площадки стала водная тема, но вместо настоящей воды здесь плитка, напоминающая водную поверхность, по которой скользят яхты – они смогут просматриваться со всех точек среди 300 деревьев.

По традиции после фестиваля многие многолетние растения и деревья будут высажены в парках и скверах Москвы. Однако в этом году организаторы хотят пойти на эксперимент и оставить часть площадок с садами для украшения города к Новому году.