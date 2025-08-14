Столичный бизнес участвует в создании площадок фестиваля "Сады и цветы"

Благодаря предпринимателям в Москве появилось много цветущих оазисов

Фестиваль "Сады и цветы", который проходит в столице с начала теплого сезона в рамках проекта "Лето в Москве", радует горожан и туристов многочисленными зелеными площадками. Часть из них появилась благодаря крупным компаниям и индивидуальным предпринимателям.

Так, в украшении города приняла участие корпорация "ВЭБ.РФ". Колонны центрального офиса компании, расположенного на пересечении улицы Воздвиженки и Большого Кисловского переулка, превратились в утопающие в зелени порталы. Здесь высадили более пяти тысяч растений, в том числе вечнозеленые древесные лианы, яркие бальзамины, плодовые кизильники, нежные калибрахоа, лобелии и каллизии и др. Таким образом внутри делового квартала в центре мегаполиса появился прекрасный уголок живой природы.

Улица Балчуг расцвела благодаря ПАО "Промсвязьбанк". Компания уже второй год участвует в проекте "Лето в Москве". В основе концепции этого года – цветники-прерии в городской среде. Особое внимание привлекает розарий вдоль пешеходной зоны, где сочетаются почвопокровные, плетистые и английские розы селекции Дэвида Остина. Эти сорта ценят за аромат, продолжительное цветение и выразительную форму цветка.

Популярной локацией у жителей и гостей столицы также стала восьмиметровая арка со стороны Пятницкой улицы, внутри которой размещены 250 горшков с цветами, кованые цапли и расписанные вручную кувшинки. Центром композиции является пятиметровая сфера, символизирующая цветущую планету.

Проект "Лето в Москве" – главное событие текущего сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы, которые проходят в разных местах города с 1 июня до 14 сентября. О том, где еще проходит фестиваль "Сады и цветы", "Утро" рассказывало ранее.