Раскрывшие тайну Хамовников москвичи получат баллы "Миллиона призов"

Мультимедийный квест организован в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы"

Любителей загадок, истории, архитектуры и прогулок на свежем воздухе приглашают принять участие мультимедийном квесте "Хамовники: хроники пропавшего репортера". События происходят в одном из старых районов Москвы. В роли главного героя квеста – светского репортера, попавшего в XIX век, выступает популярный актер и телеведущий Арсений Попов.

Чтобы пройти квест, необходимо зайти в сервис Russpass, нажать кнопку "Начать играть", зарегистрироваться в приложении и в течение пяти дней посетить восемь исторических мест, следуя инструкции. По сценарию участникам предстоит посетить несколько городских усадеб, чтобы отыскать репортера, неожиданно оказавшегося в XIX веке, и помочь ему вернуться в свое время. В ходе игры москвичи познакомятся с меценатом Иваном Морозовым, писателями Львом Толстым и Иваном Тургеневым и другими историческими персонажами.

Те, кто верно выполнят все условия квеста, получат 450 баллов программы "Миллион призов", которые можно обменять на скидки в кафе и ресторанах, билеты в музеи, сувениры, пополнить ими карту "Тройка" или направить на благотворительность.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" проходит в рамках главного проекта сезона "Лето в Москве". В период с 1 июня по 14 сентября в столичных усадьбах и парках запланировано более двух тысяч тематических мероприятий.