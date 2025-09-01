"Театральный бульвар" заслуженно завоевал любовь зрителей: деятели искусства о творческом проекте Москвы

В течение лета на фестивале показали свыше 600 постановок на 14 столичных площадках

"Театральный бульвар" – это очень успешный проект Москвы. Такую оценку фестивалю, который в 2025 году продлился 92 дня, поставив рекорд по продолжительным в истории мирового театрального движения, дал председатель Союза театральных деятелей РФ, режиссер, народный артист России Владимир Машков.

По его словам, за два года фестиваль "Театральный бульвар" завоевал любовь зрителей, которые получили возможность не расставаться с театром даже в летний сезон. Важно, что люди, влюбленные в театр, могли сами проявить свои артистические способности. При этом театральные коллективы, в том числе из других регионов, смогли расширить аудиторию, выступая на столичных площадках.

"Правильным решением было продлить сроки фестиваля и увеличить количество площадок. А география театров расширилась, став мировой", – подчеркнул Машков.

Художественный руководитель МХТ имени Чехова, народный артист России Константин Хабенский, со своей стороны, назвал "Театральный бульвар" прекрасным начинанием и выразил надежду, что проект продолжится и впредь.

"Театру нужно выходить за стены, которые ограничивают зрительный зал, выходить к самой широкой аудитории, ведь театр начинался на открытом пространстве", – отметил Хабенский.

Фестиваль "Театральный бульвар" проходил в рамках проекта "Лето в Москве" с 1 июня по 21 августа 2025 года. За летний сезон труппы из столичных, региональных и зарубежных театров показали на открытых сценах более 600 постановок. Помимо этого, на площадках были организованы тематические мастер-классы, творческие встречи и программы с участием любимых актеров как для детей, так и для взрослых.