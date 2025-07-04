Константин Хабенский: Я рад, что МХТ принимает участие в "Театральном бульваре"

Константин Хабенский: Я рад, что МХТ принимает участие в "Театральном бульваре"
Константин Хабенский. Фото: соцсети
Фестиваль проходит в столице с 1 июня

Худрук крупнейшего российского культурного учреждения МХТ имени Чехова Константин Хабенский считает фестиваль "Театральный бульвар" редким по масштабу и значимости событием. В беседе с Агентством городских новостей "Москва" он отметил, что подобных мероприятий, способных охватить весь город, в мире немного.

Актер подчеркнул, что фестиваль демонстрирует, насколько театральное искусство востребовано у москвичей и гостей столицы. Любимец публики напомнил, что 29 июня МХТ принял участие в проекте, показав спектакль "Соня-9" на сцене амфитеатра музея "Политех". Также в рамках фестиваля проходят летние съемки программы "Актерская студия Вадима Верника", среди приглашенных – актеры Александра Ребенок и Павел Табаков.

"Я рад, что МХТ тоже принимает участие в фестивале", – особо подчеркнул знаменитый артист. 

Важное для столицы мероприятие "Театральный бульвар" проходит с 1 июня и продлится до начала осени как часть программы "Лето в Москве". В афише – более 600 спектаклей с участием свыше 3 тысяч артистов. Постановки разыгрывают прямо на улицах города.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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