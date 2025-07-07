Машков: "Театральный бульвар" сформировал доверие между городом и искусством

Фестиваль пользуется большой популярностью среди горожан

Второй год подряд в Москве проходит "Театральный бульвар", объединивший тысячи зрителей и уже ставший гармоничной частью столицы, указал худрук "Современника" и Московского театра Олега Табакова Владимир Машков. По его словам, проект продемонстрировал, что уличный формат театральных представлений может быть многослойным и глубоким, поскольку ставит в центр содержание, а не форму.

""Театральный бульвар" – проект, который сумел стать гармоничной частью Москвы. Сложилось доверие между городом и искусством. И театр, и зритель становятся ближе, искреннее, смелее", – отметил артист.

Машков напомнил, что в проекте принимают участие более 300 российских и мировых театров, которые показывают свои постановки зрителям на уличной сцене. Он уверен, что благодаря своей популярности количество форматов и участников "Театрального бульвара" в будущем возрастет.

Ранее Константин Хабенский отметил, что фестиваль "Театральный бульвар" является редким по масштабу и значимости событием, и он рад, что МХТ им. Чехова принимает в нем участие.