Собянин рассказал о программе празднования Дня города

На 13 и 14 сентября в Москве запланировано около 140 различных мероприятий

Во второй выходной первого осеннего месяца российская столица традиционно отмечает День рождения. В этом году Москве исполняется 878 лет. К этой дате в городе подготовили обширную программу разнообразных событий, на которые мэр Сергей Собянин пригласил москвичей и туристов.

"13 и 14 сентября запланировано 138 мероприятий – концертов, конкурсов, спортивных соревнований, фестивалей, мастер-классов для детей и взрослых",

– написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Так, на Поклонной горе в праздничные выходные состоятся концерты: в субботу для гостей выступят популярные артисты, чьи песни часто звучат в эфире "Дорожного радио", а в воскресенье здесь запланирован патриотический фестиваль "Музыка гордых", приуроченный к Году защитника Отечества.

На ВДНХ ко Дню города организуют пять площадок с экранами и арт-объектами возле фонтана "Дружба народов". Там пройдут музыкальные, литературные и поэтические спектакли, а также шоу "Кольца Москвы" со спецэффектами.

В кинопарке "Москино" 13 и 14 сентября зрителей ждут на концерт-мюзикл "А я иду, шагаю по Москве". Песни о любимой столице прозвучат в исполнении известных артистов. Гости также смогут посетить тематические мастер-классы, колокольное шоу, ярмарку ремесел и сделать памятные фотографии в необычных фотозонах.

В Измайловском парке и ландшафтном парке "Южное Бутово" будут выступать цирковые артисты. В РНИМУ имени Н.И. Пирогова пройдет "Пирогов-фест" – увлекательное путешествие в мир науки, медицины и образования. На Северном и Южном речных вокзалах запланированы программы для семей с детьми.