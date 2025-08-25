В столице обновляют памятники архитектуры в стиле модерн и сталинского ампира

Многие из этих зданий сохраняют свое жилое и общественное предназначение

В Москве реализуется масштабная программа восстановления и сохранения памятников архитектуры. С 2011 года реставраторы привели в порядок более 2,3 тысячи построек. В 2024 году исторический облик вернули 157 памятникам, а в планах на текущий год – завершение работ еще примерно на 150 объектах культурного наследия, среди которых здания в стиле раннего модерна, сталинского ампира и эклектики.

Многие из этих домов сохраняют свое жилое и общественное предназначение. Так, дом культуры "Строитель" долгое время был главным общественным центром района Измайлово. По плану реставрации второму этажу здания, возведенного в 1952 году в стиле сталинского ампира, вернут его историческую функцию – здесь оборудуют современный зрительный зал. При этом на фасадах восстановят лепной декор и покрасят его в исконный цвет.

Реставраторы работают и над восстановлением четырехэтажного доходного дома Г.Е. Бройдо на Остоженке. Он был построен в 1902 году в стиле раннего модерна по проекту архитектора Николая Жерихова. Сейчас на первом этаже размещаются магазины, а выше – жилые квартиры. Работы здесь идут с опережением графика – изначально их планировали завершить в 2026 году, но уже сейчас готовы кровля и дворовые фасады, осталось привести в порядок белокаменный цоколь и поверхности фасадов на уровне первого этажа.

Ожидается, что уже в этом году будет отремонтирован и главный дом городской усадьбы XVIII–XIX веков на улице Пречистенке. В двухэтажном здании в стиле эклектики в разное время бывали художник Игорь Грабарь, поэтесса Марина Цветаева, автор толкового словаря Сергей Ожегов и другие известные люди. Они поднимались по парадной мраморной лестнице, грелись у каминов и печей, сохранившихся до наших дней. Сейчас специалисты уже отремонтировали кровлю, практически закончили работы над фасадом и приступили к отделке интерьеров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в столице удается сохранять исторический облик улиц и площадей благодаря восстановлению уникальных старинных фонарей и установке стилизованных светильников.