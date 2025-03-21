В Москве возвращают к жизни памятники конструктивизма

Реставраторы уже проделали большую работу

В Москве бережно относятся к историческому наследию, в том числе проводят реставрацию памятников архитектуры. С 2011 года в городе восстановили более 2,3 тыс. культурных объектов, среди которых немало знаменитых зданий в стиле конструктивизма.

В 2020 году завершилась масштабная реставрация одного из главных памятников архитектуры московского конструктивизма – Дома Наркомфина. Проект архитекторов М. Гинзбурга и И. Милиниса предусматривал жилой корпус с двухуровневыми квартирами, коммунальный блок с помещениями общего назначения и здание прачечной. В ходе реставрации специалисты восстановили исторический облик здания, открыв железобетонные колонны, на которых оно стоит. При этом было решено сохранить первоначальную – жилую – функцию дома.

Еще один знаковый проект московских реставраторов – Хлебозавод № 5 имени В.П. Зотова 1931 года постройки. Это был первый из пяти московских хлебозаводов, где был устроен кольцевой конвейер, автоматизировавший процесс выпекания хлеба. В ходе реставрации специалисты сохранили все элементы внутренней отделки, включая кирпичную кладку 1930-х годов, конвейерный барабан, шахту подъемника и живописное панно с изображением женщины-пекаря с караваем в руках. Сегодня в здании располагается новый центр изучения конструктивизма "Зотов".

Среди объектов, над которыми сейчас трудятся реставраторы, выделяется кинотеатр "Ударник". Здание, построенное по проекту Б. Иофана, является частью архитектурного ансамбля комплекса Дома Правительства. Здесь в ноябре 1931 года открылся первый в СССР звуковой кинотеатр. Он прекратил свою работу в 2010 году. В 2023 году начались реставрационные работы. На данном этапе специалисты уже завершили подготовительные работы, укрепили фундамент, разобрали кровлю и обрешетку. Сейчас идет усиление конструкций памятника архитектуры, мастера приводят в порядок фасады. Затем им предстоит восстановить крышу со специальным раздвижным механизмом, являвшуюся отличительной особенностью кинотеатра.

Ранее эксперт сообщил, что здание "Ударника" не только сохранит свой исторический облик, но и изначальную функцию: там откроется современный многозальный кинотеатр.