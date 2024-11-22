В Москве отремонтируют доходный дом Петрова и здания с античными завитками

Масштабная программа капитального ремонта реализуется в столице с 2015 года

Москва бережно относится к историческому наследию, в том числе к старым жилым домам, интересным с архитектурной точки зрения. В столичную программу капремонта включено свыше 29 тысяч зданий, построенных в разное время. Есть среди них и дома с лепниной, богато с украшенными фасадами, которые требуют особенно тщательного подхода при восстановлении.

Так, в программу капремонта и реставрации включен красивый дом в Земледельческом переулке (дом 12) в Хамовниках 1913-го года постройки. Он известен как доходный дом Г.В. Петрова. Согласованный проект предусматривает реставрацию и ремонт фасада и его элементов, а также локальные восстановительные работы в квартирах и подъездах после замены инженерных коммуникаций.

Специалисты покрасят стены проездной арки, заменят наружную водосточную систему и элементы системы отопления в здании, а также поменяют оконные блоки с отливами на лестничных клетках. Парадную входную дверь отремонтируют, а фурнитуру на ней заменят на новую, но аналогичную первоначальной.

В ходе реставрационных работ восстановят штукатурное покрытие главного фасада. Лепнину очистят от слоев старой краски и загрязнений, а тянутым карнизам вернут изначальную геометрическую форму. Помимо этого, восстановят поврежденные декоративные элементы и утраченные детали венчающего карниза, а также приведут в порядок плиточную облицовку цоколя.

Еще в этом году запланированы восстановительные работы в шести домах, украшенных капителями ионического ордера с характерными завитками (волютами).

Работы уже прошли по адресу: Армянский переулок, дом 7, где расположен пятиэтажный многоквартирный дом, построенный в 1900 году по проекту архитектора Александра Иванова. Здание известно как доходный дом княгини Елизаветы Абамелик-Лазаревой.

Еще одно здание, где уже прошел капремонт, расположено во 2-м Динамовском переулке (дом 3). Его построили в 1924 году в стиле советского неоклассицизма. Дом легко узнать по трем ионическими капителями с красными звездами, которыми украшен торец здания.