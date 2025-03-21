Исторический облик "Ударника" будет сохранен - реставратор

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После реставрации кинотеатр "Ударник" откроется в первозданном виде, эксперты восстановят в том числе конструктивные особенности здания. На это указал заместитель директора по реставрации ООО "ГА" Никита Дудниченко.
"Реставраторы сохраняют его исторический облик и восстанавливают главную визитную карточку – кровлю со специальным раздвижным механизмом. Благодаря этому зрители смогут увидеть небо, как в советские годы задумывалось архитектором, автором проекта кинотеатра Борисом Иофаном",
– отметил Дудниченко в комментарии АГН "Москва".
Кинотеатр "Ударник" является одним из знаковых памятников московского конструктивизма. Этот архитектурный стиль возник в период индустриализации, когда использовались инновационные материалы. Соответственно, реставрация таких объектов требует особого подхода.
Кроме того, экспертам придется учитывать статус здания как памятника архитектуры, создавая при этом комфортные и безопасные условия его эксплуатации в современных реалиях.
Ранее стало известно, что реставрацию "Ударника" планируется завершить в 2027 году. После открытия здесь будет большой кинозал с трансформируемой сценой и несколько небольших кинозалов, а также книжный магазин и кафе.
Кинотеатр "Ударник" был построен в 1931 году по проекту Бориса Иофана как часть Дома правительства (Дома на набережной). Это был первый в СССР кинотеатр, специально спроектированный для звукового кино. "Ударник" закрылся в 2010 году.
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