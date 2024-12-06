Реставраторы восстанавливают дом булгаковского Мастера в Москве

Реставраторы восстанавливают дом булгаковского Мастера в Москве
Фото: mos.ru
Деревянное здание находится в Мансуровском переулке

Иногда у литературных персонажей бывают самые настоящие дома. Так случилось с Мастером из произведения Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Дом, в котором проживал персонаж, существует в действительности. Это особняк С.В. Мельникова – П.Ф. Емельяновой – братьевТоплениновых в Мансуровском переулке. Сам Булгаков бывал здесь неоднократно и поселил в деревянной постройке своего героя. Сейчас уникальное здание, являющееся памятником московского деревянного зодчества, передано в руки реставраторов. Все работы ведутся под контролем специалистов Мосгорнаследия на основании согласованного проекта и выданного разрешения.

Деревянный дом сменил нескольких владельцев, пока в 1910 году его не приобрел московский купец Сергей Топленинов. После революции в доме проживали его сыновья Владимир и Сергей. Они были людьми искусства, первый - актером, второй – театральным художником. С 1926 года в доме стал бывать Михаил Булгаков. 

Впервые гипотезу о том, что особняк в Мансуровском переулке является прототипом дома Мастера в романе "Мастер и Маргарита", высказал булгаковед Борис Мягков. Описанная планировка и интерьер жилища Мастера соответствовали обстановке и площади комнат братьев Топлениновых. В начале 1980-х в доме силами художника Владимира Курского была сделана реставрация и даже появился писательский уголок в память о Михаиле Булгакове. Однако после смерти Курского в 1985 году неофициальный мемориал никто не поддерживал. Здание продолжали использовать как жилое.

При этом фасады здания сохранили композицию и оформление XIX – начала ХХ века в стиле эклектики с преобладающими чертами неоклассицизма.

На сегодняшний день в доме ведутся реставрационные. Специалисты приводят в порядок кирпичную кладку стен цокольного этажа и устанавливают строительные леса, чтобы приступить к восстановлению деревянного сруба. До этого были демонтированы современные перегородки, отделка потолков, стен и полов.

Специалистам предстоит закончить расчистку кирпичной кладки стен подвального этажа, привести в порядок белокаменный цоколь, венчающий карниз и сандрики лицевого фасада. Кроме того, будет отреставрировано слуховое окно и кирпичные дымовые трубы, заменено позднее покрытие кровли. Внутри особняка приведут в порядок лестницу, ведущую на цокольный этаж, отреставрируют изразцовые печи на первом этаже, лепные и классические карнизы, сохранившиеся оконные наличники и подоконники.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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