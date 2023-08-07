Реставрация легендарного кинотеатра "Ударник" начнется в этом году — Собянин

Власти Москвы согласовали проект комплексной реставрации "Ударника" – первого кинотеатра в Советском Союзе, построенного для показа звукового кино. Объект при этом полностью сохранит свою историческую функцию. В порядок приведут фасады с интерьерами, зал будет оснащен современным оборудованием для показа кино, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

У здания богатая история – кинотеатр был открыт еще в 1931 году как первый звуковой кинотеатр. Спустя четыре года там прошел первый Московский международный кинофестиваль. В СССР он был стал главной фестивальной площадкой страны и местом проведения кинофестивалей – а в 2010 году прекратил свою работу.

Как указал Собянин, специалисты восстановят функцию открывания купола над залом, чтобы зрители по задумке могли увидеть небо (идея принадлежит советскому архитектору Борису Иофану). Более позднее навесное оборудование будет демонтировано, фасады очистят от краски, штукатурные вставки с бетонной облицовкой окон и дверей исчезнут. Приведут в порядок терразитовую штукатурку главных фасадов с балконными ограждениями – зданию вернут его аутентичный и истинный облик.

Проведение работ планируется уже в 2023 году. После восстановления в "Ударнике" планируют вновь проводить кинопоказы, премьеры и фестивали.