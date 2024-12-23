В Замоскворечье отреставрировали дом купца Ивана Масягина

Усадьба в Старомонетном переулке получила статус выявленного объекта культурного наследия

В Москве завершены работы в рамках комплексной реставрации городской усадьбы купца Ивана Масягина, расположенного по адресу: Старомонетный переулок, дом 19/11, строение 1. Усадьба была построена в Замоскворечье в 1818 году в стиле московского ампира и является редким образцом деревянного зодчества начала XIX века.

До нашествия Наполеона на этом месте в Старомонетном переулке стоял другой дом. Но он сильно пострадал во время пожаров 1812 года. В итоге участок купил купец третьей гильдии Иван Масягин, который и построил здесь новое здание по образцовому проекту, разработанному для жилой застройки восстанавливающейся после пожаров Москвы. После Масягина до 1917 года там жили разные купеческие семьи. Затем там располагались картографическая фабрика и автомобильный гараж. После долгое время постройка была бесхозной и сильно обветшала.

В апреле 2021 года новый собственник, готовый вернуть зданию исторический облик, начал его реставрацию. На первом этапе были проведены противоаварийный работы. Затем специалисты бережно разобрали сруб, промаркировали бревна и направили их в реставрационные мастерские. Бревна, которые уже невозможно было восстановить, заменили, воссоздав аналоги исторических: подобрали породу дерева, диаметр, длину и плотность древесины. Для этих видов работ использовали российский северный ле. Всего потребовалось более 700 шестиметровых бревен. В рамках научной реставрации применяли те же, что и 200 лет назад, строительные технологии сбора сруба. Многие работы выполняли вручную топором.

Спустя полгода бревенчатую часть дома полностью восстановили и защитили временной крышей, после чего около пяти месяцев сруб находился в мастерских для естественной просушки и усадки стен. Его реставрацию завершили в начале 2022 года, а в феврале 2023-го в бревнах его перевезли в Москву и вновь собрали на прежнем месте – в Старомонетном переулке. Фасад утеплили, не нарушив при этом исторической толщины стен, и оштукатурили.

Окна, как и весь деревянный декор фасада – карнизы, наличники, подоконники, восстановили по сохранившимся элементам. Они выполнены из сосны и окрашены в белый цвет, как это было в оригинале. Размеры и расстекловка окон полностью соответствуют утраченным образцам, а латунная фурнитура воссоздана по архивным аналогам того времени. Кровля с покрытием из оцинкованной стали и водосточная система восстановлены по историческим чертежам. Их выкрасили так, чтобы сохранить прежнее колористическое решение.

Все работы проводились по согласованному столичным Департаментом культурного наследия проекту, выданному разрешению и под контролем специалистов ведомства.