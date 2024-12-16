Дом Наркомата связи на проспекте Мира отремонтируют

Жилое здание 1945 года постройки приведут в порядок

В столице много домов "с историей": какие-то построены по проектам известных архитекторов, где-то проживали известные люди, какие-то здания тесно связаны с развитием нашей страны. Сохранение таких домов-памятников – это важная и ответственная задача для города. Сейчас капитальный ремонт ждет здание на проспекте Мира (дом 11), которое является объектом культурного наследия.

Семиэтажный жилой дом 1945 года постройки с техническим этажом и подвалом входит в ансамбль жилых домов Наркомата связи, построенных по проектам архитекторов А.П. Белоярцева и Д.Д. Булгакова в период с середины XIX века до пятидесятых годов ХХ веков.

Фасад здания очистят от старой краски и загрязнений и заново покрасят по подготовленной поверхности. Во всех пяти подъездах многоквартирного дома проведут отделочные работы. Проектом также предусмотрен ремонт отдельных участки плит перекрытия над подвалом и самого подвального помещения.

Столичные специалисты отмечают, что проведение работ в таких домах ведется по индивидуальному плану, ведь каждое здание представляет собой живую страницу истории. Для достижения наилучших результатов используются современные технологии при восстановлении архитектурных элементов и лепного декора. Новые подходы позволяют существенно сократить время выполнения ремонтных работ и произвести их качественно, на высоком уровне и с минимальными неудобствами для жильцов и арендаторов.

Ранее в Москве привели в порядок фасады гаража Госплана на Авиамоторной улице и главный дом усадьбы А.А. Казакова – Е.Д. Дункер на Поварской улице. Полным ходом идет реставрация доходного дома страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре: там уже привели в порядок декоративные элементы фасада, кованые ограждения балконов, дубовые двери и окна.

Работают специалисты и над возвращением исторического облика фасадам дома Московского купеческого общества на улице Ильинке, цвет которого удалось установить благодаря экспертам. Уже восстановлены балконы, кровля, чешуйчатое покрытие на куполах. Особое внимание уделено богатому лепному декору.