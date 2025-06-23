Чугунные львы вернутся в усадьбу Кузьминки в этом году - Собянин

Утраченные фрагменты скульптур будут тщательно восстановлены

Величественные охранники усадьбы Кузьминки скоро вернутся на свой пост в первозданном виде. Сейчас над восстановлением скульптур, возраст которых достигает почти 200 лет, трудятся реставраторы. Но до конца года специалисты планируют закончить работу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Египетские" львы – символ усадьбы "Кузьминки", в которой сейчас идут масштабные реставрационные работы. Это выдающееся произведение архитектуры и садово-паркового искусства XVIII–XIX веков и крупнейшая усадьба в Москве по числу объектов культурного наследия",

– напомнил мэр в своем телеграм-канале.

Чугунные львы, отлитые по рисункам архитектора Доменико Жилярди в мастерской Сантино Кампиони, стилизованы под скульптуры, найденные в свое время при раскопках в Египте. Поэтому гриву животных, созданных для усадьбы в Кузьминках, покрывает традиционный египетский платок.

Сейчас 14 изваяний находятся в мастерских реставраторов. С них уже удалили многолетние наслоения краски и следы коррозии, заделали трещины и устранили дефекты металла. Особое внимание уделили восстановлению утраченных и деформированных фрагментов. В ближайшее время специалисты планируют сделать грунтовку, а затем перейдут к финишному этапу – окраске. Так что уже в 2025 году москвичи и гости города смогут полюбоваться обновленными скульптурами на их историческом месте.

Комплексная реставрация усадьбы "Кузьминки" с парковой зоной, расположенной на юго-востоке Москвы, началась летом прошлого года.