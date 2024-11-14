Гроту графа Орлова в Нескучном саду вернули первозданный вид

Гроту графа Орлова в Нескучном саду вернули первозданный вид
Фото: АГН Москва
Памятник XVIII века прежде ни разу не реставрировали

Специалисты привели в порядок грот графа Орлова, расположенный в Нескучном саду. Архитектурный памятник, признанный объектом культурного наследия федерального значения, прежде ни разу не реставрировался и в последние годы находился в печальном состоянии.

Сооружение, имитирующее неглубокую пещеру в скалах, появилось в Нескучном саду на берегу Москвы-реки в конце XVIII века. В то время этой землей владел графский род Орловых, поэтому грот и получил такое название. С тех пор его никто не ремонтировал.

Сейчас специалисты привели в порядок каменную кладку, по архивным документам восстановили исторический облик смотровой площадки с каменной оградой и металлическими вставками. В ходе реставрации специалисты использовали известковый туф - камень, из которого был сложен грот изначально. Стены внутри тоннеля отделали известково-песчаной штукатуркой. Она позволяет укрепить каменную кладку и при этом сохранить ее фактуру.

Площадки по обеим сторонам грота и в проходной арке замостили валунником – гладким камнем небольшого размера. В проходной арке, гроте и на смотровой площадке сделали архитектурно-художественную подсветку. Все работы велись под контролем Департамента культурного наследия города Москвы, в соответствии с согласованной документацией.

Во времена Орловых было принято скрывать местоположение грота от посторонних глаз: перед ним высаживали кустарник, а вход украшали цветами и вьющимися растениями. Дело в том, что грот использовали для тайных встреч, секретных переговоров и романтических свиданий. Сохранились сведения о курьезных ситуациях, когда влюбленные не появлялись в условленном месте, поскольку не могли найти его в саду – так хорошо был замаскирован грот.

Его и сегодня непросто увидеть, особенно летом. Это одно из тех сооружений, благодаря которым сохраняется особая атмосфера Нескучного сада. Наряду с другими историческими объектами – Летним, Ванным и Охотничьим домиками, беседкой 800-летия Москвы и тремя каменными мостиками – он хранит память об истории этого места, о том времени, когда здесь располагались дворянские усадьбы.

Грот графа Орлова – популярная точка маршрута экскурсионных прогулок по парку и одно из любимых мест для фотосессий. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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