Собянин рассказал о масштабной программе реставрации памятников архитектуры

Собянин рассказал о масштабной программе реставрации памятников архитектуры
Фото: Авилов Александр/ АГН Москва
Специалисты работают над сохранением исторического облика города

Москва бережно относится к памятникам архитектуры. Действующая в столице программа реставрации помогает сохранить культурное наследие и возвращает городу исторический облик. О том, что уже сделано в этом направлении и какие планы намечены на ближайшее будущее, рассказал мэр Сергей Собянин.

За последние 11 лет в городе привели в порядок 2347 объектов культурного наследия – это около 30% всех памятников. Только в 2025 году выдано больше 500 разрешений на проведение реставрационных работ. В частности, сейчас специалисты работают над восстановлением дворца Н.А. Дурасова в усадьбе Люблино, построенного на рубеже XVIII–XIX веков. Мастера приводят в порядок фасады дворца: уже отреставрированы барельефы на античную тематику, очищен лепной декор, устранены мелкие трещины. Работы планируется завершить в текущем году.

"Идут противоаварийные работы в здании комбината газеты "Правда" – одном из значимых памятников конструктивизма архитектора Пантелеймона Голосова. Специалисты демонтируют аварийные участки и маркируют ценные фрагменты. Например, были обнаружены деревянные буквы, которые когда-то украшали фасад. Они будут сохранены",

– рассказал в своем ТГ-канале Сергей Собянин.

Кроме того, в ознаменование 80-летия Победы в 2025 году в Москве стартовала реставрация более 100 памятников и других произведений монументально-декоративного искусства, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Продолжается также реставрация Донского монастыря. Возрождение комплекса – один из самых масштабных проектов, который Москва реализует совместно с Министерством культуры РФ и РПЦ. Сейчас идут работы по трем башням и пряслам Восточной и Южной стен монастыря.

Напомним, в прошлом году в Москве велись работы по сохранению 849 исторических объектов. На данный момент 157 из них уже отреставрированы, среди которых есть здания в стиле конструктивизма.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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