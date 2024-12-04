На Остоженке отреставрируют дом Лаврова

На Остоженке отреставрируют дом Лаврова
Фото: Авилов Александр/ АГН Москва
Зданию вернут исторический облик, при этом внутри оно получит современные коммуникации и отделку

Москва бережно относится к сохранению исторического наследия. За последнее десятилетие в городе отреставрировано более 2000 памятников архитектуры и объектов культурного наследия. Часть работ проводят за счет инвесторов: они финансируют ремонт исторических зданий, а затем открывают в них востребованные горожанами объекты.

По такому принципу будет отреставрировано историческое здание, расположенное на улице Остоженка (дом 26/1). Это двухэтажный дом 1837 года постройки с цокольным этажом, чердаком и мезонином, известное как "Жилой дом Н.В. Лаврова". Постройка имеет статус выявленного объекта культурного наследия. В XIX столетии здесь жили артисты императорских Большого и Малого театров – Николай Лавров, Дарья Сабурова, Екатерина Васильева.

Сейчас здание используется как офисное. Однако проведенное специалистами обследование фасады, крыши и помещений показало, что срочно требуется привести его в порядок. В частности, деревянные перекрытия находятся в аварийном состоянии. Для дальнейшей безопасной эксплуатации необходимо поменять их на железобетонные. Согласованный проект капитального ремонта предполагает также замену инженерных коммуникаций и реставрационные работы.

Кроме полной замены конструкций перекрытий, в здании поменяют системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации. Специалисты раскроют ранее заложенные дверные и оконные проемы, увеличат высоту окон в мезонине. Современные рамы заменят на стеклопакеты в деревянных переплетах, соответствующих историческим аналогам.

В помещениях поставят новые легковозводимые перегородки с дверными проемами, проведут ремонтные и отделочные работы. В здании появится лифт. На главном фасаде воссоздадут исторический балкон и отреставрируют лепнину, а над входными группами установят кованые козырьки. Стены оштукатурят и покрасят. Цоколь тоже приведут в порядок: его отреставрируют, восстановив утраченные плиты. На крыше здания поменяют кровельное покрытие и систему водостока, а на уровне чердака и мезонина сделают террасу.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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