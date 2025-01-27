Пять домов архитектора Иосифа Ловейко капитально отремонтировали в Москве

Здания построены в стиле советского неоклассицизма

В Москве в рамках действующей программы капитального ремонта жилых домов за последние два года привели в порядок пять зданий, построенных по проектам архитектора Иосифа Ловейко.

Здание по адресу: Котельническая набережная, дом 25, корпус 2 – одна из первых работ Ловейко в Москве. Дом был построен в 1939 году для сотрудников Инжкоопстроя Наркомата легкой промышленности. Здание в стиле советского неоклассицизма имеет переменную этажность. Его нижний ярус украшен прямоугольной рустовкой, средний выделяется арочными проемами, разделенными ионическими колоннами. Внутри лоджий обустроены балконы с балясинами. Верхняя часть фасада дополнена полуколоннами и венчающим карнизом с кронштейнами. В 2023 году в рамках программы капремонта специалисты отреставрировали фасад, подъезды и обновили инженерные системы здания. Завершением работ стала покраска фасада в исторический цвет.

В 2023 году мастера сделали капремонт 11-этажного дома г-образной формы на Краснопресненской набережной, построенного в 1954 году. В ходе работ обновили фасад, крышу, подъезды, подвальные помещения и внутренние инженерные системы. Для сохранения исторического облика здания Фонд капитального ремонта Москвы разработал индивидуальный проект, учитывающий все особенности архитектурного декора.

Еще один эффектный ансамбль из трех жилых домов, созданных по проекту авторского коллектива под руководством Иосифа Ловейко, находится на проспекте Мира (дома 118, 120 и 122). Капитальный ремонт девятиэтажного дома 118, построенного в 1953 году в стиле неоклассицизма, завершился в 2024 году. Первые этажи здания выделяются высокими сводчатыми окнами. Стены здания украшены барельефами, а по периметру тянутся межэтажные пояса. Завершает фасад многопрофильный карниз и декоративные башенки.

Дом 122 по Проспекту мира привели в порядок в 2023 году. Были восстановлены швы и устранены повреждения кирпичной кладки. На нижних этажах отремонтировали штукатурный руст. Стены здания окрасили в исторический цвет, а верхние этажи из керамического блока обработали защитным составом. Кроме этого, привели в порядок балконы, заменили стеклопакеты и входные двери в подъездах, обновили цоколь здания.

Капитальный ремонт фасада дома 120 также завершен. Построенное в 1955 году 16-этажное здание выполнено в стиле советского неоклассицизма. Его фасад имеет симметричную композицию: центральная часть выделена портиком с пилястрами, капителями и барельефами, а боковая часть увенчана башенками. Ограждение крыши выполнено в виде балюстрады с декоративными элементами. В ходе работ нижние четыре этажа, покрытые рустованной штукатуркой, окрасили, а верхние, выполненные из керамических блоков, обработали водоотталкивающим составом.