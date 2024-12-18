На проспекте Мира капитально отремонтировали уже 50 многоквартирных домов

На проспекте Мира капитально отремонтировали уже 50 многоквартирных домов
Фото: mos.ru
Жилые здания возведены в разное время и оформлены в разных стилях

Проспект Мира – одна из основных улиц столицы, многие дома здесь тесно связаны с историей города, пережили многие памятные события. Исторические здания здесь соседствуют с массовой жилой застройкой, создавая уникальный архитектурный ландшафт. Чтобы сохранить привлекательный вид проспекта, а также обеспечить уровень комфорта местным жителям, специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда обновили уже 50 домов вдоль проспекта Мира.

Так, в 2024 году был проведен капитальный ремонт дома 118. 10-этажное здание возвели в 1953 году по проекту группы архитекторов Иосифа Ловейко и Соломона Ханина в стиле неоклассицизма. В этом доме жил ученый в области аэродинамики и летательных аппаратов Владимир Струминский.

Фонд капитального ремонта города Москвы разработал уникальный проект проведения работ, подобрал современные материалы и передовые отечественные технологии. Специалисты расчистили и промыли стены, нанесли антисептический раствор в местах намокания, восстановили локальные разрушения и штукатурный рустованный слой нижних этажей парадных фасадов, лепной декор и архитектурные элементы. После этого они окрасили штукатурный декоративный слой и дворовые кирпичные фасады. В местах общего пользования установили новые стеклопакеты, восстановили керамогранитные плиты цоколя, отремонтировали балконы и входы.

Первозданную красоту вернули дому 47 (строение 1). Он был возведен в 1913 году по индивидуальному проекту архитектора Александра Новикова в стиле модерн. Специалисты расчистили и промыли стены, отремонтировали штукатурный слой, привели в порядок кирпичную кладку и швы, а места намокания обработали антисептическим составом. Кроме того, они провели большую работу по сохранению архитектурного декора. Фасад окрасили в оттенок "бежевый мел", оставив историческое колористическое решение, а архитектурные элементы – в оттенок "яркая карамель". Цокольную часть здания также привели в порядок: со стороны улицы заменили облицовочный слой из плитки, а со стороны двора нанесли новый штукатурный слой, также отремонтировали балконы и входы, заменили водосточные трубы и отливы.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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