Украшения, посуда, печные изразцы: на территории Чижевского подворья обнаружены древние вещи

Все находки археологов будут тщательно изучены, а затем переданы в музей

Археологический сезон 2024 года в столице завершен. Он стал рекордным как по площади раскопок, так и по количеству уникальных находок. Самая большая коллекция древностей была обнаружена на территории Чижевского подворья. Там из земли извлекли более шести тысяч старинных артефактов. Они помогут специалистам лучше изучить историю формирования и развития Москвы начиная с XII века.

Археологические исследования проводились в течение двух лет на участках между Никольской улицей, Богоявленским, Старопанским и Большим Черкасским переулками. Эксперты исследовали древние пласты, относящиеся к первому упоминанию Москвы в летописях и датируемые XII веком, а также культурные слои XIII–XVIII веков.

Чижевское подворье особенно порадовало экспертов большим количеством уникальных находок. Наиболее примечательным открытием стал кладовый комплекс из погреба XVI века, в котором обнаружили более 30 бытовых вещей. Кроме того, археологи смогли найти браслеты из стекла, керамику и металлические изделия XII–XIII веков. Особую ценность среди находок представляют женское височное кольцо XII столетия, а также богатая коллекция печных изразцов XVII–XIX веков.

Исследователи также выделяют культурную значимость фрагментов глиняных сосудов XII–XIII веков. Всего на территории Чижевского подворья было обнаружено более 300 таких фрагментов. Находки позволяют проследить культуру и традиции гончарного производства. Глиняная масса, из которой делали горшки в то время, отличается от более поздних тем, что в нее добавляли разнообразные примеси. Поэтому даже мельчайшие части глиняных сосудов позволяют с максимальной точностью датировать культурный слой.

После обнаружения каждый артефакт подвергается обработке. Находки чистят и промывают. После этого их фотографируют и зарисовывают художники. Далее предметы попадают в руки реставраторов. Например, из множества глиняных фрагментов специалисты кропотливо собирают полный профиль сосуда. В будущем все отреставрированные находки в составе коллекции будут переданы в музейный фонд для хранения и экспонирования.