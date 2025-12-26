Известную актрису Имани Смит зарезал возлюбленный

Известную актрису зарезал любовник
Фото: www.unsplash.com
Девушке было всего 26 лет

В США произошла трагедия, унесшая жизнь молодой актрисы, звезды бродвейской постановки "Король Лев". 26-летняя Имани Смит скончалась из-за жесткого нападения с ножом, о чем сообщили американские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы округа Мидлсекс в штате Нью-Джерси.

Инцидент произошел 21 декабря. После обращения в экстренные службы полицейские обнаружили девушку с тяжелыми ножевыми ранениями. Пострадавшую срочно доставили в медицинское учреждение, однако спасти ее не удалось – врачи зафиксировали смерть.

По подозрению в убийстве был задержан 35-летний Джордан Д. Джексон-Смолл. По словам родственников и знакомых актрисы, он был любовником жертвы. В полиции также подчеркнули, что речь идет не о случайном преступлении: подозреваемый и погибшая были знакомы задолго до трагедии.

Мужчине предъявили сразу несколько серьезных обвинений, включая убийство первой степени, незаконное хранение оружия и создание угрозы для безопасности ребенка.

Имани Смит получила известность благодаря участию в бродвейском мюзикле по мотивам фильма "Король Лев", где в 2011–2012 годах исполняла роль Налы. У актрисы остались трехлетний сын, родители и младшие братья и сестры.

К слову, ранее стало известно о смерти легендарного советского и российского музыканта.

Источник: Deadline ✓ Надежный источник
