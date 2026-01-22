"Ведьмин час": какое время суток с древних времен считают самым опасным

"Ведьмин час": какое время суток с древних времен считают самым опасным
Картинка: сгенерировано ИИ
Страхи просочились и в современный мир

С давних времен три часа ночи вызывали у людей особый, почти животный страх. Этот отрезок называли "ведьминым часом", веря, что именно тогда мир живых становится особенно уязвимым, а темные силы получают свободу действий. Даже сегодня многие просыпаются около трех ночи с тревогой, не понимая, что именно их разбудило.

В Европе и на Руси существовали строгие запреты, связанные с этим ночным часом. Люди старались не мыться, не расчесывать волосы и не выходить из дома без крайней необходимости. Рождение ребенка в это время считалось плохим знаком.

Современная наука предлагает более приземленное объяснение. Именно около трех ночи в организме меняется баланс гормонов: усиливается влияние гормонов стресса, а сон становится более поверхностным. А у людей, живущих в напряжении, мозг продолжает активно работать даже во сне, что и приводит к внезапному пробуждению с чувством тревоги.

Так "ведьмин час" оказался точкой пересечения древних страхов и физиологии. А уменьшить его влияние обычно помогает не магия, а забота о психике, отдыхе и умении снижать уровень стресса в повседневной жизни.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

"Хоррор на выживание": что случилось в Верховной раде

Вся страна столкнулась с тяжелыми испытаниями

"Наверняка выстрелит": заявление Киева о новом оружии вызвало переполох в Японии

Власти Незалежной продолжают бросаться громкими угрозами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей