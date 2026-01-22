"Ведьмин час": какое время суток с древних времен считают самым опасным

Страхи просочились и в современный мир

С давних времен три часа ночи вызывали у людей особый, почти животный страх. Этот отрезок называли "ведьминым часом", веря, что именно тогда мир живых становится особенно уязвимым, а темные силы получают свободу действий. Даже сегодня многие просыпаются около трех ночи с тревогой, не понимая, что именно их разбудило.

В Европе и на Руси существовали строгие запреты, связанные с этим ночным часом. Люди старались не мыться, не расчесывать волосы и не выходить из дома без крайней необходимости. Рождение ребенка в это время считалось плохим знаком.

Современная наука предлагает более приземленное объяснение. Именно около трех ночи в организме меняется баланс гормонов: усиливается влияние гормонов стресса, а сон становится более поверхностным. А у людей, живущих в напряжении, мозг продолжает активно работать даже во сне, что и приводит к внезапному пробуждению с чувством тревоги.

Так "ведьмин час" оказался точкой пересечения древних страхов и физиологии. А уменьшить его влияние обычно помогает не магия, а забота о психике, отдыхе и умении снижать уровень стресса в повседневной жизни.