Появились подробности о личности нового ухажера Алсу

Очень богат: появились подробности о новом ухажере Алсу
Алсу. Фото: соцсети
Певица стала завидной невестой

После болезненного развода Алсу сумела собрать волю в кулак и перевернуть старую страницу жизни. Певица не скрывает, что начала ходить на свидания, и, похоже, рядом с ней появился мужчина, который относится к ней с нежным вниманием.

По данным источников, часть новогодних каникул артистка провела в Дубае, где ее не раз видели в ресторанах с эффектным высоким блондином. Ему 38 лет, и за плечами у него путь от банковской сферы до мира криптовалют, где он сумел заработать внушительное состояние благодаря удачным инвестициям.

Новый поклонник не из тех, кто экономит на понравившихся женщинах: в светских кругах его знают как человека щедрого и настойчивого. Некоторое время назад криптомиллионер пытался добиться расположения Ольги Бузовой и задаривал ее дорогущими подарками. Сейчас он активно ухаживает за Алсу, часто появляется с ней в одной компании и явно не скрывает своей симпатии.

Пока певица не делает громких заявлений и не торопит события. Она принимает знаки внимания, наслаждается общением, но представить публике нового кавалера пока не готова.

К слову, ранее певица раскрыла свое отношение к изменам.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
